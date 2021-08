Google étend ses fonctionnalités de lAssistant pour aider vos enfants à se préparer pour lécole

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons tous que les routines du matin peuvent vous aider à mettre votre journée sur la bonne voie. Ce nest pas plus vrai quavec les enfants juste avant lécole. Il y a tellement de choses à retenir et sans un plan solide, quelque chose va ségarer. Google sest fixé pour objectif daider à cela. Vous pouvez déjà définir des routines avec Google Assistant, mais il intègre désormais des fonctionnalités plus adaptées aux familles , en particulier pour aider les enfants dans les routines scolaires.

Tout dabord, Google permet à sa famille Bell dêtre disponible pour les téléphones. Il nétait auparavant disponible que pour les appareils intelligents comme les haut-parleurs, mais il étend son utilisation afin que toute personne possédant un smartphone puisse lutiliser. Parallèlement à cela, il existe désormais une fonction de liste de contrôle qui vous aide à vous assurer que rien nest oublié le matin ou tout au long de la journée. Il a également un aspect agréable et convivial et devrait plaire aux familles, car les listes de contrôle peuvent être assez ennuyeuses en soi.

Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments sur cette liste comme « faites le lit, « vous brossez-vous les dents » ou « nourrissez le chien ». Fondamentalement, cela donne aux enfants la responsabilité de mettre de lordre dans leur matinée, ce qui aide sans aucun doute les parents à soccuper à leur tour.

Google ne propose pas seulement des listes de contrôle pour sa mise à jour de routine de la rentrée. Les fonctionnalités les plus intéressantes sont probablement celles qui sont éducatives. Le tableau périodique interactionnel est bien meilleur que tout ce que vous auriez sur le mur dune salle de classe. Et il y en aura dautres comme ça. Cest juste un excellent outil supplémentaire pour aider les enfants à apprécier le processus dapprentissage.