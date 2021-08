Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a rationalisé Titan , sa gamme de clés de sécurité matérielles. La société a abandonné une option et a ajouté NFC à toutes les clés.

À partir du 10 août 2021, deux nouvelles clés Titan seront disponibles :

Une clé de 30 $ avec un connecteur USB-A (et NFC pour la connexion aux appareils mobiles)

A 35 $ avec un connecteur USB-C (et NFC pour la connexion aux appareils mobiles)

Le changement le plus important est que la clé USB-C mise à jour offre désormais la prise en charge NFC. Auparavant, la clé USB-C Titan de Google, réalisée en collaboration avec Yubico, ne prenait pas en charge la norme sans fil. Désormais, il est plus facile de décider quelle clé acheter, car cela dépend simplement de votre appareil et du type de ports quil propose. Vous avez un Mac avec uniquement des ports USB-C ainsi quun téléphone ? La clé de 35 $ est pour vous.

Google vend depuis longtemps une clé USB-A qui incluait déjà le NFC pour 25 $. La nouvelle clé USB-A de 30 $ est essentiellement son successeur mis à niveau qui est livré avec un adaptateur USB-C. Il existe également une ancienne clé avec NFC, Bluetooth et USB. Il a été lancé en 2018 et ne sera plus commercialisé. Google a déclaré quil abandonnait le modèle Bluetooth pour se concentrer sur « une capacité NFC plus facile et plus largement disponible ».

Les clés de sécurité matérielles (également appelées clés de sécurité, clés U2F ou clés de sécurité physiques) ajoutent une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes en ligne. Ils sont fabriqués par divers fabricants et fonctionnent avec les navigateurs Web les plus populaires, ainsi quavec des centaines dapplications et de services en ligne. Le point de vue de Google sur les clés de sécurité matérielles est la gamme Titan. Mais la plupart des clés sont faciles à utiliser et relativement peu coûteuses.

Vous pouvez en savoir plus sur les clés de sécurité matérielles et leur fonctionnement dans le guide détaillé de Pocket-lint.