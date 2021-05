Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les gens apprennent encore de la pandémie de coronavirus, notamment quil ny a pas de substitut pour être ensemble dans une pièce avec quelquun.

Alors que les applications de visioconférence telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams essaient de vous aider à vous connecter virtuellement avec ceux que vous aimez et avec lesquels vous travaillez, lexpérience semble encore assez limitée. Ainsi, pour tenter de repousser les limites de la collaboration à distance, Google a mis au point le projet Starline.

Système dappel vidéo précoce qui rend en 3D, aucune lunette requise

Le PDG de Google, Sundar Pichai, est monté sur scène lors de Google I / O 2021 pour annoncer que son entreprise a lancé un projet «il y a plusieurs années» qui sappuie sur différents domaines de linformatique et sappuie sur du matériel sur mesure et des équipements hautement spécialisés. Appelé Project Starline, cest un système précoce qui vous permet essentiellement dappeler quelquun par vidéo et de lexpérimenter en 3D hyper-réaliste.

Le projet Starline comprend trois composants:

Caméras et capteurs de profondeur: équipement spécialisé qui capture une personne sous plusieurs angles

équipement spécialisé qui capture une personne sous plusieurs angles Progrès de linformatique: logiciels personnalisés, y compris de nouveaux algorithmes de compression et de streaming

logiciels personnalisés, y compris de nouveaux algorithmes de compression et de streaming Affichage du champ lumineux: matériel personnalisé qui rend une représentation réaliste de quelquun en 3D

Project Starline utilise essentiellement des caméras haute résolution et des capteurs de profondeur personnalisés pour capturer la forme et lapparence dun utilisateur à partir de plusieurs perspectives, puis tout ce qui est fusionné par un logiciel pour créer un modèle 3D en temps réel extrêmement détaillé. Google a déclaré quil appliquait des recherches sur la vision par ordinateur, lapprentissage automatique, laudio spatial et la compression en temps réel. Leffet est le sentiment dune personne assise juste en face de vous.

Les données qui en résultent sont également énormes - de nombreux gigabits par seconde.

Ainsi, pour envoyer ces images 3D sur les réseaux existants, Google a développé de nouveaux algorithmes de compression et de streaming qui réduisent les données dun facteur de plus de 100. Google a également développé un affichage de champ lumineux qui vous montre la représentation réaliste dune personne assise juste en face de vous en trois dimensions.

Lorsque vous bougez votre tête et votre corps, le système de Google peut ajuster les images que vous voyez dans laffichage du champ lumineux pour quelles correspondent à votre perspective. Il crée une sensation de volume et de profondeur sans avoir besoin de lunettes ou de casques supplémentaires. "Vous pouvez parler naturellement de gestes et établir un contact visuel", a décrit le PDG Sundar Pichai à I / O 2021. "Cest aussi proche que possible de la sensation dêtre assis en face de quelquun."

Il est actuellement disponible dans quelques bureaux de Google

Google a déclaré quil avait déjà passé des milliers dheures à tester le projet Starline dans ses propres bureaux. Bien quil ne soit pas prévu de commercialiser un produit pour les consommateurs, il a déclaré que les partenaires dentreprise étaient enthousiastes et quil prévoyait délargir laccès aux partenaires des soins de santé et des médias.

Consultez la publication du blog de Google pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.