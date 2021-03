Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lusine Moonshot dAlphabet serait en train de travailler sur un nouveau projet: un appareil porté sur loreille qui pourrait permettre une «audition surhumaine».

X a tenté des prises de vue folles au fil des ans, dont beaucoup ne se sont jamais pleinement concrétisées ou dont vous navez jamais entendu parler auparavant. Bien que quelques-uns, tels que les lunettes intelligentes Google Glass , les voitures autonomes Waymo et les ballons Internet Loon , soient des «projets gradués» et bien plus connus.

Selon Business Insider , le dernier projet de X porte le nom de code Wolverine et se concentre sur lavenir de laudition, ou du moins sur la façon disoler la voix des gens dans une pièce bondée, ce qui permet à un auditeur de se concentrer plus facilement sur une personne en cas de bruit ambiant ou conversations en cours.

Léquipe a déjà développé des appareils qui comportent des tonnes de microphones et qui couvrent toute loreille ou dépassent du dessus de loreille. Daprès ce que cela ressemble, ce sont tous des appareils auditifs essentiellement avancés. Les nouvelles versions sont plus petites, tandis que les itérations originales sont beaucoup plus grandes, a déclaré Insider.

Léquipe travaillant sur le projet comprend plusieurs personnes issues de sociétés de technologie auditive telles que Starkey Hearing Technologies et Eargo. Ils ne se concentrent pas sur un appareil ou une application; au lieu de cela, ils travaillent tous à la création dune entreprise prospère qui propose de nombreux appareils et modèles.

Écrit par Maggie Tillman.