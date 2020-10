Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsonite a présenté deux sacs à dos équipés de la technologie Jacquard de Google, ce qui signifie que leur tissu peut détecter votre toucher.

Faisant partie de la gamme Konnect-I , les nouveaux sacs à dos sont disponibles en deux tailles: un standard pour 230 $ et un plus mince pour 200 $. Ils ont chacun des poches et des séparateurs, et ils fonctionnent un peu comme le sac à dos Cit-E Yves Saint Laurent à 880 $ qui avait déjà été lancé avec Jacquard. Une fois que vous avez chargé le module Jacquard sur la bandoulière gauche avec le câble micro USB inclus, les sacs à dos peuvent reconnaître et répondre aux gestes auxquels vous avez assigné des actions.

Le module Jacquard est amovible; il senclenche via des broches sur la bandoulière. Il vibre lorsquil est installé et prêt à lemploi. Vous ouvrez ensuite lapplication mobile Jacquard pour iOS ou Android pour programmer vos gestes et actions. Il fonctionne avec quatre gestes au lancement: brosser vers le haut, brosser vers le bas, appuyer deux fois et couvrir.

Par exemple, avec un geste de pinceau, vous pouvez appeler laction lecture / pause ou sauter des pistes. Ou, vous pouvez brosser pour prendre les appels téléphoniques. Vous pouvez également définir un geste pour déposer une épingle dans Google Maps lorsque vous marchez et voir quelque chose de cool à retenir plus tard. Vous pouvez même régler la LED du module pour quelle clignote lorsque vous utilisez un geste, ce qui peut être pratique pour les utilisations nocturnes.

Les deux sacs à dos Samsonite Konnect-i sont maintenant disponibles sur le site Web de Samsonite aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.