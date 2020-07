Google travaille sur les tatouages intelligents à côté dautres choses

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google tente souvent une technologie intelligente ou une autre et il semble maintenant que la société travaille sur des tatouages intelligents.

Connus sous le nom de "SkinMarks", ces tatouages intelligents sont conçus pour être frottés sur les parties courbes de votre corps (jointures par exemple) et utilisés comme pavé tactile.

CNET rapporte que ces tatouages intelligents pourraient ensuite être utilisés comme interface tactile, avec des gestes de balayage et des mouvements de main naturels et instinctifs.

La recherche sur les commandes intelligentes portables se poursuit depuis un certain temps. En fait, les chercheurs ont écrit un livre blanc en 2017 sur la façon dont notre motricité fine pourrait rendre une telle interface plus intuitive à utiliser et naturellement plus facile à utiliser, même au point de le faire sans regarder.

Cette magie technique se fait à laide dencre conductrice et de papier tatouage qui est ensuite thermodurci et appliqué sur le corps. Il est actuellement en cours délaboration à lUniversité de la Sarre en Allemagne avec le financement de Google. Si nous le voyons jamais implémenté dans le monde réel, cela reste à voir, mais ce projet est lun des nombreux auxquels Google participe activement en ce qui concerne les nouvelles technologies intelligentes.

La société a également des doigts dans dautres tartes. Les lunettes 1D , par exemple, sont une version plus subtile de Google Glass avec un aspect et une sensation de lunettes conventionnels.

Une interface portable pour la réalité virtuelle connue sous le nom de Grabity qui vous permet de ressentir de manière plus réaliste les choses que vous ramassez ou touchez dans la réalité virtuelle .

Il y a aussi SmartSleeve , un matériau portable avec des capteurs sensibles à la pression qui peuvent détecter les gestes, les mouvements et plus encore.

Tous pointent vers un avenir intéressant pour la technologie et la façon dont nous interagissons avec notre monde.