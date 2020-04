Comment les centres de données de Google travaillent plus fort lorsque le soleil brille

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque le soleil brille, les centres de données de Google travaillent plus fort. En effet, il a développé un nouveau système pour ses plus grands centres de données qui déplace les tâches les plus exigeantes aux moments où les sources dénergie les plus faibles en carbone sont les plus abondantes.

Cest vrai, le travail le plus lourd est effectué lorsque le soleil est le plus brillant et que le vent est le plus fort.

Google dit que cela naffecte pas ses services populaires mais, comme lexplique Ana Radovanovic - responsable technique de Google pour le calcul intelligent en carbone -, cela affecte les tâches de calcul non urgentes "comme la création de nouvelles fonctionnalités de filtrage sur Google Photos, le traitement vidéo YouTube ou ajouter de nouveaux mots à Google Translate ".

Cette version initiale de la technologie fonctionne dans le même centre de données, mais il pourrait être possible dans un proche avenir de déplacer les tâches entre les centres de données, afin que le travail soit effectué là où il est le plus respectueux de lenvironnement - et probablement moins cher - de le faire.

Le système fonctionne au jour le jour et compare deux modèles qui prédisent comment les ressources énergétiques du centre de données seront affectées par lenvironnement. Radovanovic explique comment ceux-ci sont utilisés: "Ensuite, nous utilisons les deux prévisions pour optimiser les directives heure par heure afin daligner les tâches de calcul avec les périodes dapprovisionnement en électricité à faible émission de carbone.

«Les premiers résultats montrent que le transfert de charge est sensible au carbone. Les résultats de notre projet pilote suggèrent quen déplaçant les tâches de calcul, nous pouvons augmenter la quantité dénergie à plus faible émission de carbone que nous consommons.»

Radovanovic dit que Google partagera sa méthodologie à lavenir afin que dautres organisations puissent également apprendre à le faire. Nous avons récemment expliqué ailleurs comment Google se dirige vers un avenir plus durable - lorganisation est neutre en carbone depuis 2007 et équilibre sa consommation en achetant 100% dénergie renouvelable.

Lobjectif final de Google est de faire passer ses centres de données à une énergie totalement décarbonée.