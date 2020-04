Une carte de débit Google Pay est en route

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La rumeur veut que Google lance bientôt sa propre carte de débit.

La carte fera partie de Google Pay et a été révélée grâce à TechCrunch qui a obtenu quelques images dun lancement potentiel de carte. La carte sera probablement lancée aux États-Unis dans un premier temps, car le site mentionne des partenaires américains, notamment Citi et Stanford Federal Credit Union, mais Visa semble également être impliqué.

Apparemment, les cartes seront à la fois physiques et virtuelles.

Des comparaisons seront inévitablement faites avec Apple Card , mais la carte dApple est une carte de crédit, tandis que celle de Google semble avoir beaucoup plus en commun avec les cartes basées sur des applications comme Monzo et Starling. Comme pour ces applications, la carte pourra être bloquée sur votre appareil et vous pourrez également consulter votre historique de paiement dans lapplication Google Pay.

Comme il sera lié à Google Pay, il sera évidemment facile de le payer à partir de votre navigateur Chrome ou dautres applications Google, car il sera lié à votre compte Google. Vraisemblablement, vous naurez peut-être pas besoin dentrer le numéro CVC comme vous le faites avec dautres cartes, car il sera sécurisé par votre compte Google lui-même.

TechCrunch suppose que Google pourrait utiliser les données quil recueille sur les transactions et les biens que vous achetez pour mieux vous cibler avec des publicités plus attrayantes, bien que cela dépende de la politique de confidentialité de la carte. Le site suggère également que Google pourrait un jour éliminer les partenaires bancaires afin de pouvoir prendre tout le butin pour lui-même.

En novembre, Google a admis quil envisageait de se lancer dans les options de `` vérification du compte après quune histoire du Wall Street Journal ait renversé les grains.