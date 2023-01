La Garmin Dash Cam Live est équipée de la technologie LTE pour des enregistrements toujours connectés.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les caméras de recul peuvent être très utiles en cas d'accident, mais la Garmin Dash Cam Live va plus loin en enregistrant ce qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en le sauvegardant sur le cloud.

Les caméras embarquées ont toujours été très utiles lorsque vous avez un accident et que vous avez besoin de savoir qui blâmer, mais elles ne sont normalement utiles que lorsque vous êtes en mouvement. C'est là que la Garmin Dash Cam Live se distingue grâce à sa connexion LTE permanente. Une fois configurée, les conducteurs peuvent surveiller leur véhicule même lorsqu'ils ne sont pas au volant.

La caméra elle-même prend en charge l'enregistrement 1440p et dispose d'un champ de vision de 140 degrés, de sorte que vous devriez toujours avoir un bon aperçu de ce qui se passe. Garmin Clarity HDR devrait également permettre aux automobilistes de voir ce qui se passe, que ce soit le jour le plus clair ou la nuit la plus sombre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Selon Garmin, les clips vidéo enregistrés sont automatiquement stockés en ligne pendant 24 heures et peuvent être consultés à l'aide de l'application pour smartphone Garmin Drive. La caméra est toujours allumée et en marche, de sorte que vous ne manquerez jamais rien.

L'impressionnante Dash Cam Live est désormais disponible aux États-Unis au prix de détail suggéré de 399,99 $. Vous aurez besoin d'un abonnement LTE actif afin d'utiliser cette fonctionnalité d'enregistrement et de veille permanente, cependant, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluez le coût de cette chose. Les forfaits commencent à 9,99 $ par mois, mais vous aurez besoin du forfait Advanced LTE à 19,99 $ si vous voulez la rétention de 30 jours.

Écrit par Oliver Haslam.