(Pocket-lint) - Garmin a annoncé larrivée du moniteur de lancement Approach R10, un appareil capable de fournir des mesures de swing détaillées, des informations sur le vol de la balle et une expérience de simulateur de golf complète.

Le nouveau moniteur de lancement diffère légèrement de lautre moniteur de la société, lApproach G80, qui agit comme un appareil GPS avec des mesures intégrées de suivi de club et de balle. Au lieu de cela, lApproach R10 combine toutes les fonctionnalités dun moniteur de lancement et dune simulation de parcours complète.

Cela fait de lApproach R10 une alternative plus dédiée aux moniteurs de qualité professionnelle (mais à prix astronomique) de Foresight, Trackman et Flightscope, plutôt que dêtre un appareil GPS qui se clipse sur le sac et peut également servir de moniteur de lancement.

La conception du trépied signifie quil est tout aussi portable que lApproach G80 et quil est libre de linstaller dans votre jardin arrière, à lintérieur ou à la plage, avec de nombreuses métriques avancées proposées aux utilisateurs.

Lors de lutilisation, les joueurs alignent lApproach R10 derrière eux, avec une multitude de mesures enregistrées avec chaque swing - vitesse de la tête du club, angle de la face, angle de la trajectoire, angle dattaque, vitesse de la balle, angle de lancement, direction du lancement, axe de rotation, rotation le taux, la hauteur du sommet, le facteur décrasement, la distance de transport, la distance totale et la distance de déviation font tous partie du package.

Comme les alternatives bien connues et coûteuses à cette technologie, les utilisateurs peuvent également jouer à des parties virtuelles, avec 42 000 parcours disponibles via lapplication Garmin Golf et Approach R10. Une vidéo enregistrée automatiquement sera également disponible, avec lapplication capable de superposer les statistiques de chaque prise de vue par-dessus.

Avec une autonomie de 10 heures également, lApproach R10 est capable de survivre confortablement même à la séance dentraînement la plus rigoureuse ou à la ronde virtuelle - à moins que, comme nous, vous vous retrouviez régulièrement coincé sur la plage ou ne puissiez pas résister aux obstacles deau. .

Garmin UK et Garmin US indiquent tous deux que lappareil sera disponible dans 5 à 8 semaines, avec un prix de 529,99 £ / 599,99 $.

Nous testerons bientôt les deux moniteurs de lancement de Garmin, alors gardez un œil sur nos verdicts complets.

