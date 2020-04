Annonce de la montre Fossil Solar, dotée dune recharge solaire et dun boîtier en bio-plastique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Fossil a lancé la première série de montres dune nouvelle génération de montres durables et écologiques appelées Fossil Solar. Cest une montre construite à partir de matériaux durables et se recharge à laide dénergie convertie par la lumière du soleil.

Cette montre est née dun objectif de Fossil de répondre à ses propres «critères pro-planète» dici 2025. Plus précisément, cela signifie que tous ses produits comprendront au moins un matériau approuvé par la durabilité et seront expédiés dans un environnement entièrement recyclable et / ou emballage réutilisable.

Lanneau extérieur du boîtier de la montre agit comme un panneau solaire, selon Fossil, avec une cellule solaire placée en dessous pour convertir cette lumière en énergie qui est ensuite stockée dans sa batterie rechargeable.

Une fois complètement chargée, la pile de la montre peut durer jusquà quatre mois avant davoir besoin dêtre rechargée.

Côté design, cest une montre analogique ronde assez basique mais attrayante avec des aiguilles blanches et des marques sur son cadran noir contrastant, plus une couronne rotative unique sur le bord droit.

Le boîtier est construit en plastique, qui est en partie des bioplastiques fabriqués à partir dhuile de ricin. Ensuite, il y a la sangle. Ou, plus précisément les sangles. Chaque montre est livrée avec cinq bracelets coulissants de couleur différente, et chacun est fait de filé à partir de bouteilles en plastique jetées.

Si cela ne suffisait pas, la montre est livrée dans une boîte entièrement en carton dans laquelle vous pouvez soit stocker vos bracelets, soit les recycler. Aucun plastique non recyclable en vue.

Le Fossil Solar est disponible à partir de la mi-mai et est disponible en deux tailles: 36 mm et 42 mm et coûte 129 £ au Royaume-Uni ou 149 € en Europe.