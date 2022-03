Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2021, Meta a révélé qu'il s'était associé à Ray-Ban pour créer des lunettes intelligentes. Surnommées Ray-Ban Stories, ces lunettes n'étaient initialement disponibles qu'aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

Les lunettes intelligentes élégantes étaient évidemment populaires, car la société a maintenant annoncé qu'elle apportait Ray-Ban Stories à plus de pays en Europe, dont l'Espagne, l'Autriche, la Belgique et la France. La France doit attendre le 14 avril, mais les autres régions peuvent désormais acheter Ray-Ban Stories en ligne directement et via certains magasins.

Si vous ne le savez pas déjà, les Ray-Ban Stories sont conçues pour vous aider à capturer le monde qui vous entoure et à rester "présent" en même temps tout en gardant votre téléphone rangé dans votre poche.

Ces lunettes intelligentes contiennent deux caméras 5MP intégrées ainsi qu'un réseau audio à trois microphones, ce qui vous permet de prendre des photos et des vidéos en mains libres, ainsi que de passer et de recevoir des appels. Selon Meta, les gens utilisent Ray-Ban Stories pour toutes sortes, y compris le parachutisme, la capture d'extraits de festivals de musique et le partage de leurs voyages.

Désormais, la société met non seulement les lunettes à la disposition d'un plus grand nombre de personnes, mais améliore également les fonctionnalités.

Pour commencer, vous pourrez désormais capturer plus de vidéos. Auparavant, Ray-Ban Stories se limitait à enregistrer 30 secondes de séquences. En avril, Meta indique que vous pourrez enregistrer deux fois plus longtemps (60 secondes) en modifiant les paramètres de l'application Facebook View.

Dans le même temps, les mises à jour signifieront que les utilisateurs pourront également utiliser les commandes vocales en français et en italien.

Le déploiement d'avril verra également l'option de plus de combinaisons de couleurs. Vous aurez donc plus de choix. Ceux-ci incluront le noir brillant rond avec des transitions grises, le noir brillant rond avec des transitions brunes, le noir mat Wayfarer avec des transitions grises et le noir brillant Wayfarer avec des transitions brunes. Cela portera le total à 28 variantes parmi lesquelles choisir.

Écrit par Adrian Willings.