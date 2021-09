Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a présenté aujourdhui une nouvelle gamme d appareils à écran intelligent Portal , et pour la première fois, la société vend une option entièrement sans fil alimentée par batterie afin que vous puissiez prendre lécran de 10 pouces et lutiliser où vous le souhaitez - tout comme une tablette.

Alors quen 2021, le besoin dun écran intelligent autonome qui ne fonctionne pas autant quune unité dappel vidéo sophistiquée peut sembler obsolète , la société voit clairement une voie vers le marché avec lappareil pour ceux qui préfèrent garder leur ordinateur portable ou iPad séparément de leurs conférences virtuelles.

Les deux nouveaux produits introduits et disponibles en pré-commande aujourdhui sont le Portal Go et le Portal+, qui sont respectivement disponibles en tailles décran de 10 pouces et 14 pouces. Actuellement, les estimations de la durée de vie de la batterie sur le Portal Go sont denviron cinq heures dutilisation.

Le nouveau Portal Go portable de Facebook

Comme son nom lindique, seul le Portal Go est équipé dune batterie, donc pour le plus grand Portal+, vous devrez garder lappareil fixé à un endroit dans votre maison ou votre espace de travail.

Conformément aux précédents portails proposés par la société, toutes les unités disposent dune couverture physique qui masquera lappareil photo ultra-large de 12 mégapixels pour apaiser les problèmes de confidentialité (à juste titre) persistants.

Bien sûr, avec tous ces écrans intelligents Facebook, lintégration étroite avec Messenger et WhatsApp est la fonctionnalité qui tue ici. Cependant, si vous préférez utiliser Zoom, notez que le plus grand Portal+ peut prendre en charge jusquà 25 personnes à la fois sur lécran, ce qui devrait être agréable si les grandes réunions de bureau quotidiennes font partie de votre routine.

Le Portal Go sera lancé aux États-Unis le 19 octobre pour 199 $ tandis que le Portal+ sera expédié le même jour pour 349 $.