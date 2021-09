Facebook et Ray-Ban lancent de nouvelles lunettes intelligentes - Histoires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les lunettes intelligentes ne sont pas nécessairement un nouveau concept, mais malgré les efforts de Snapchat avec Spectacles, personne na encore vraiment réussi à en faire un succès grand public. Facebook espère cependant changer la donne avec les premiers gros fruits de son partenariat avec Ray-Ban.

Les Ray-Ban Stories sont le résultat, une nouvelle gamme de lunettes de soleil qui contiennent deux caméras 5MP, des haut-parleurs et des microphones pour les appels, et des commandes tactiles pour vous permettre denregistrer votre point de vue quand vous le souhaitez dans des images fixes et des vidéos, prêtes à être partagées comme vous le souhaitez. Comme.

Nous savions que ce partenariat allait arriver, et nous savons que Facebook voit lobjectif final comme des lunettes de réalité augmentée complètes, mais pour linstant, elles ressemblent davantage à des versions améliorées du matériel de Snapchat, avec la prétention primordiale dutiliser des montures et des designs qui sont déjà mondialement connus et populaires.

En prenant le Wayfarer standard à titre dexemple, la version Stories ne pèse que 5 g de plus et est légèrement plus volumineuse, mais ressemble à peu près à une paire de lunettes de soleil standard. Les caméras jumelles sont perceptibles et la LED qui sallume pour montrer que vous capturez quelque chose le fait aussi lorsquelle est allumée, mais elles sont vraiment assez subtiles.

Les autres montures proposées initialement sont Round et Meteor, et dans tous les cas, elles sont disponibles avec des verres foncés, des options polarisées, variables et de prescription, donc si vous les voulez pour une utilisation constante, cest sur les cartes. Cela dit, nous avons demandé sils étaient étanches et Ray-Ban a confirmé que vous voudrez éviter de les éclabousser, alors peut-être quils ne sont pas idéaux pour toutes les conditions.

Vous pouvez prendre des photos et des vidéos dune durée maximale de 30 secondes, qui vont dans une nouvelle vue Facebook pour que vous puissiez les consulter et les partager sur votre smartphone, il ny a donc pas de partage automatique ici, ce que Facebook tenait à souligner est une décision basée sur la confidentialité. .

Létui de chargement inclus peut recharger les lunettes et a suffisamment de jus pour le faire trois fois avant davoir besoin de sa propre mise sous tension, et tout cela ressemble à un emballage assez élégant. Nous pourrons bientôt confirmer si cela résiste à une utilisation soutenue - nous testons une paire pour examen en ce moment.

Les histoires Ray-Ban commencent à partir de 299 $ et sont disponibles à la commande directement auprès de Ray-Ban maintenant, alors jetez-y un coup dœil si votre curiosité est piquée.