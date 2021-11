Améliorez votre jeu en streaming avec ces incroyables remises Elgato

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Elgato propose un certain nombre de produits superbes que vous pouvez utiliser pour diffuser des microphones aux écrans verts et tout le reste. Ce sont dexcellents outils pour améliorer votre expérience et augmenter votre jeu en streaming.

Nous avons déjà écrit sur un certain nombre de ces outils et sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de votre production et paraître plus professionnel lors de la mise en ligne, mais la qualité nest pas bon marché.

Heureusement, comme pour toutes les choses à cette période de lannée, ces appareils sont désormais à prix réduit pour le Black Friday .

Il existe des offres au Royaume-Uni et aux États-Unis sur divers appareils Elgato qui valent la peine dêtre consultées et vous pouvez les voir ici :

Nous avons également sélectionné certains de nos produits préférés que nous recommandons fortement.

Elgato Wave:3 - économisez 30 $/50 £ LElgato Wave:3 est un superbe microphone conçu pour les streamers avec un logiciel de mixage génial pour aider à router tout votre audio de la manière parfaite. Voir l'offre

Elgato Key Light Air - économisez 20 £/8 $ Si vous êtes devant la caméra, vous savez que léclairage est extrêmement important. Le Key Light Air vous permet de contrôler facilement léclairage avec un réglage de la luminosité et de la chaleur à la volée. Voir l'offre