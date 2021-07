Elgato vous aide à améliorer votre jeu en streaming avec la Facecam

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Facecam dElgato est une webcam de niveau passionné conçue à partir de zéro pour les créateurs de contenu et les streamers. Un appareil qui promet de relever la barre avec une qualité supérieure qui vous aidera à augmenter la qualité de votre production.

Pour commencer, il utilise un capteur dimage Sony Starvis CMOS - deux fois la taille de matrice dun capteur de webcam habituel - capable de capturer un niveau de détail élevé pour vous donner une belle apparence lorsque vous diffusez ou enregistrez du contenu. Cela, combiné à un objectif Elgato Prime, promet doffrir une capture de qualité studio avec une ouverture f/2,4 et une distance focale équivalente plein format de 24 mm.

Une autre intelligence comprend une mémoire flash intégrée qui vous permet denregistrer les paramètres directement sur lappareil photo et de stocker vos préférences. Cest parce que Facecam est une caméra plug and play, mais elle fonctionne également avec Camera Hub . Un logiciel conçu sur mesure par Elgato pour permettre de peaufiner toutes sortes de choses, de la compensation dexposition à la balance des blancs, la vitesse dobturation, lISO et plus encore. Similaire à un appareil photo reflex numérique approprié. Et vous donnant ainsi beaucoup de flexibilité pour ajuster les paramètres en fonction de votre environnement.

Optique : Elgato Prime Lens (tout en verre)

Plage de mise au point : 30 - 120 cm (11,8 - 47,2 pouces)

Ouverture : f/2,4 Distance focale : 24 mm

Champ de vision de 82 degrés

Résolution prise en charge : 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30

Lappareil photo a également une conception à mise au point fixe, de sorte que vous êtes toujours clair dans limage et pouvez vous déplacer facilement devant lappareil photo. Le large champ de vision de 82 degrés signifie que vous pouvez capturer autant despace de diffusion que vous le souhaitez.

Il sagit dune caméra 1080p 60 FPS qui signifie certainement des affaires. À tel point que vous aurez besoin dune connexion USB 3.0 pour vous assurer den tirer les meilleurs résultats. Il na pas de microphone (qui utilise un micro intégré de toute façon ?), mais il prend en charge le Streamdeck dElgato. En quelques clics, vous pouvez modifier la luminosité, ajuster la saturation ou ajouter facilement un zoom spectaculaire à vos flux.

Naturellement, tout cela a un prix, lElgato Facecam coûtant 199,99 $ ou 199,99 £. Mais daprès ce que nous avons vu, vous en avez certainement pour votre argent.