Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Elgato a révélé dautres produits conçus pour améliorer encore les visuels darrière-plan et laudio de votre espace de jeu.

Cela inclut les panneaux Elgato Light Strip et Elgato Wave. Ce dernier promet une réduction de lécho et de la réverbération de la pièce, tandis que le premier émet un éclairage contrôlable sans scintillement qui est lajout parfait en arrière-plan à la vidéo ou à un espace de diffusion en continu.

La bande lumineuse Elgato est conçue pour aider les créateurs à faire en sorte que leur contenu se démarque de la foule, avec un éclairage RVB contrôlable qui est non seulement brillant, mais également sans scintillement grâce à une configuration intelligente de modulation de largeur dimpulsion.

Cela signifie que vous nobtenez pas cet effet stroboscopique désagréable que vous obtenez parfois dautres lumières moins chères. Il offre également un éclairage ambiant pratique contrôlé par lapplication que vous pouvez modifier via lapplication Elgato Control Center , le logiciel de bureau et même via le Stream Deck dElgato .

LElgato Light Strip brille grâce à 108 LED RGBWW, mais offre également une large gamme de réglages de couleur et de chaleur. Il est capable de produire jusquà 2000 lumens à des températures de couleur comprises entre 3500 et 6500K. Cela signifie que vous pouvez obtenir un éclairage facile à regarder de jour comme de nuit en appuyant simplement sur un bouton.

Pendant ce temps, les panneaux Elgato Wave sont conçus non seulement pour ajouter une esthétique visuelle intéressante à votre pièce ou à votre espace de jeu, mais également pour aider à éliminer les bruits de fond gênants qui pourraient être captés par votre microphone.

Ces panneaux présentent une construction en mousse dense à double couche qui promet daider à réduire lécho et la réverbération pour une expérience audio plus satisfaisante. La conception modulaire hexagonale et le choix des couleurs signifient également que vous pouvez personnaliser laspect et la sensation de vos panneaux pour sadapter à votre espace. Les cadres EasyClick, les bandes adhésives solides et les ancrages muraux assurent un ajustement robuste, mais également la possibilité de les retirer et de les remonter facilement si vous souhaitez les repositionner à lavenir.

Les panneaux Elgato Wave et Light Strip sont maintenant disponibles à lachat.

Écrit par Adrian Willings.