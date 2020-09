Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Elgato a révélé une lumière annulaire éclairée par les bords conçue pour offrir un éclairage flatteur aux créateurs de contenu pour des vidéos de tête parlante, du streaming et plus encore.

LElgato Ring Light, qui porte bien son nom, est un magnifique panneau LED haut de gamme éclairé par les bords qui mesure 17 pouces de diamètre et utilise un éclairage diffus pour mettre en valeur les traits de votre visage avec une lumière flatteuse.

Luminosité maximale de 2500 lumens, couleur réglable de 2900 à 7000 K

LED Osram haut de gamme sans scintillement et diffusion de bord multicouche

Compatible avec Stream Deck

Comme vous pouvez vous y attendre dun produit Elgato, la Ring Light est multi-capable avec des fonctionnalités pratiques et conviviales.

Il est livré avec un support de bureau lourd et pratique et un système de poteaux extensibles, ce qui signifie que vous pouvez facilement lobtenir au bon endroit pour vos besoins. Il arbore également une tête sphérique réglable, ce qui signifie que vous pouvez monter nimporte quel appareil photo moderne au bon angle pour vos besoins et lajuster si nécessaire.

LElgato Ring Light fonctionne avec Stream Deck et est contrôlable directement à laide du logiciel Command Center dElgato sur votre PC ou Mac ou via un smartphone. Alternativement, vous pouvez lajuster facilement avec des boutons sur la lumière elle-même - en ajustant la luminosité et en ajustant la température de couleur à la volée.

Les créateurs de contenu, les blogueurs de style de vie et les streamers adoreront celui-ci. La lampe annulaire est immédiatement disponible à lachat, ainsi que de nombreux accessoires conçus pour vous aider à le monter de différentes manières. En savoir plus ici .

Écrit par Adrian Willings.