(Pocket-lint) - Le sèche-cheveux Supersonic de Dyson s'est avéré extrêmement populaire au moment de Noël, comme cadeau pour quelqu'un qui se soucie beaucoup de ses follicules. Cependant, il se situe généralement dans la partie la plus chère du marché, et avec le Black Friday maintenant dans le rétroviseur, vous pourriez regretter de ne pas avoir fait le tour pour obtenir une réduction.

N'ayez crainte, le détaillant britannique Currys propose une offre spéciale pour les prochains jours seulement : le sèche-cheveux Supersonic de Dyson, dans le coloris classique fer et fuscia, est disponible avec une remise de 50 £.

Économisez 50 € sur le sèche-cheveux Dyson Supersonic En achetant chez Currys avant la fin du jeu le dimanche 4 décembre 2022, le sèche-cheveux Dyson Supersonic bénéficie d'une remise de 15 %. Il coûte habituellement 329,99 € et n'est plus que de 279,99 €. Voir l'offre

Le sèche-cheveux de Dyson fonctionne de la même manière que ses ventilateurs sans lame. Il est doté d'un moteur qui tourne à 110 000 tr/min et d'une conception à orifice sans dos, grâce à laquelle l'air est chauffé et poussé à travers la poignée. Il existe également de nombreux accessoires, dont plusieurs sont fournis dans la boîte que vous achetez.

Dans notre article sur Pocket-lint, nous lui attribuons cinq étoiles et déclarons qu'il est "tout ce que l'on peut attendre d'un sèche-cheveux si le cahier des charges pour en créer un était sans limite. Il est beau, sèche vos cheveux en deux temps trois mouvements, et a l'éthique du design d'une Mercedes et d'une BMW combinées".

Nous ajoutons que "c'est un kit incroyable".

Notre seul petit reproche concernait le coût, qui est moins problématique avec cette offre exceptionnelle de Currys.

Mais n'oubliez pas que l'offre s'achève ce dimanche et que vous devrez vous décider assez rapidement.

Écrit par Rik Henderson.