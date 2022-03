Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a annoncé la prochaine génération de son excellent styler Airwrap , doté de trois nouveaux accessoires qui devraient rendre le coiffage de vos cheveux encore plus efficace.

Le Dyson Airwrap original a été lancé en 2018, mais comme le sèche-cheveux Dyson Supersonic , les premiers utilisateurs ne manquent pas les avancées technologiques réalisées par Dyson, avec les trois accessoires compatibles avec le modèle de première génération également et disponibles à l'achat séparément.

Les trois accessoires comprennent des barils Airwrap qui vous permettent de changer la direction du flux d'air entre le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant le haut du baril. Auparavant, vous deviez changer complètement de barillet lorsque vous arriviez de l'autre côté de votre tête, donc les nouveaux barillets devraient réduire le temps de coiffage et le rendre plus facile en général.

Dyson

Les nouveaux barils sont disponibles en options de 30 mm, 40 mm, 20 mm de long, 30 mm de long et 40 mm de long et, comme les barils d'origine, ils utilisent le flux d'air Coanda pour attirer les cheveux et les enrouler autour du baril, ce qui facilite le bouclage de vos cheveux.

Le deuxième ajout d'accessoire est un sécheur de lissage Coanda qui semble combiner les barils de l'Airwrap avec l'accessoire Supersonic Flyaway. L'idée est de l'utiliser pour faire passer vos cheveux de mouillés à humides en mode pré-coiffage avant de passer en mode lissage pour cacher ces poils volants et donner à vos cheveux un petit coup aux extrémités pour un look brushing.

Enfin, de nouvelles brosses fermes et douces sont disponibles pour l'Airwrap avec un flux d'air Coanda amélioré qui attire et aligne les cheveux pour un résultat plus lisse et plus droit.

Le multi-styler Dyson Airwrap de nouvelle génération est disponible à partir de fin mars et coûtera 479,99 £ . Pour ceux qui possèdent déjà un Airwrap, vous pouvez mettre à niveau votre ensemble pour inclure les nouvelles pièces jointes pour 149,99 £.

Écrit par Britta O'Boyle.