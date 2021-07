Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a annoncé un nouvel accessoire pour son sèche-cheveux Supersonic, conçu pour donner une finition lisse au salon en luttant contre les poils rebelles.

Laccessoire Flyaway nommé de manière appropriée utilise leffet Coanda pour apprivoiser les poils rebelles en utilisant uniquement le flux dair. Lidée est dempêcher les utilisateurs davoir à utiliser des coiffeurs supplémentaires, comme un fer à lisser , pour obtenir un fini soyeux et lisse après avoir séché leurs cheveux, exposant ainsi les cheveux à encore plus de chaleur.

La technologie à effet Coanda est utilisée dans les barils du styler Airwrap de Dyson , qui est excellent pour se débarrasser de ces poils rebelles, donc les espoirs sont grands que cet accessoire offre la même chose en termes de finition élégante et brillante. Selon Dyson, la technologie "attire et soulève les poils plus longs vers lavant, alors quun deuxième jet pousse les mèches rebelles à travers les cheveux et hors de vue. Cacher les mèches rebelles augmente lalignement des mèches et améliore la brillance naturelle."

Une gamme de prototypes de formes différentes a été testée avant que Dyson ne se décide à la forme intéressante de courbe semi-circulaire de laccessoire Flyaway. Avec laccessoire Flyaway, Dyson affirme que ses ingénieurs ont "mécanisé une technique de styliste professionnelle pour apporter une finition lisse standard de salon aux utilisateurs quotidiens, à la maison". En dautres termes, il est tenté de reproduire un styliste qualifié avec son sèche-cheveux et sa brosse avec quelque chose que vous pouvez faire tous les jours à la maison.

Laccessoire Dyson Flyaway sera désormais inclus dans la boîte avec le sèche-cheveux Supersonic, mais vous pourrez également lacheter séparément. Il est disponible au Royaume-Uni pour 30 £.

Écrit par Britta O'Boyle.