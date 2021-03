Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a mis à jour sa gamme de vide avec un nouveau modèle phare appelé le V15 Detect . Il est lancé aux États-Unis pour 699 $.

La particularité de cet aspirateur balai est quil ajoute un système de détection de poussière au laser, ou une lumière verte, qui met en évidence toute la poussière sur vos sols afin que vous puissiez vraiment les nettoyer. La société a placé le laser à un angle si exact afin que vous puissiez même repérer la saleté normalement invisible à lœil nu. Lorsque vous exécutez laspirateur sur une section, le laser vous aidera à déterminer si vous avez laissé de la saleté sur le sol.

Le nouveau modèle, qui remplace le V11 de 2019 , dispose dun écran LCD pour afficher des informations, y compris les différents modes daspiration et la durée de vie de la batterie. Il dispose également dun nouveau capteur piézo acoustique et dun microprocesseur. Ils surveillent lentrée dair pour déterminer à la fois la taille et la quantité de poussière aspirée, puis toutes ces données sont envoyées à lécran LCD intégré et au moteur principal pour augmenter automatiquement la puissance et laspiration si nécessaire.

Dyson V15 Detect rejoint un Dyson Outsize plus grand et le Dyson Omni-glide, qui viennent dêtre annoncés. Ils sont maintenant disponibles sur le site Web américain de Dyson. Pas encore de mot sur la disponibilité internationale ou les prix pour lun des nouveaux nettoyeurs.

Écrit par Maggie Tillman.