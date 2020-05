Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous recevons beaucoup de kits ici à Pocket-lint, mais certaines choses ne rentrent pas dans le cadre de nos attributions habituelles. Cest pourquoi nous devons parfois mettre en avant dautres produits que nous aimons vraiment.

Le Dyson Lightcyle Morph est lun de ces produits. Il est dans notre salon depuis quelques semaines et nous pouvons honnêtement dire que cest lun des meilleurs éléments de la technologie quotidienne que nous avons vu depuis un certain temps.

Depuis plusieurs années, Dyson a développé un éclairage orienté tâches pour ceux qui travaillent de près - des artistes aux architectes - mais le Lightcycle Morph va encore plus loin avec une lumière qui peut être utilisée pour des tâches, ainsi que léclairage ambiant.

Comme vous vous en doutez, le produit présente un design et une technologie étonnants. En plus des commandes sur le bras lumineux lui-même, vous pouvez également affiner le fonctionnement dans lapplication associée. La première partie du bras peut être déplacée de 360 degrés, tandis que la partie supérieure peut également se tourner, de sorte que vous pouvez positionner la lumière où vous le souhaitez.

Voici cinq choses que nous aimons à propos du Lightcycle Morph.

Puissance nominale de 11,2 W

Puissance lumineuse jusquà 850 lumens

Température de couleur 1800-3400K

Vous pouvez faire en sorte que le Lightcycle émette le bon type de lumière en fonction de léclairage de la pièce. Il peut suivre automatiquement la lumière du jour en utilisant un nouvel algorithme et ajuster en conséquence. Ou vous pouvez simplement le déplacer entre un éclairage de travail austère et une lumière chaude pour la soirée.

Il vous demandera même votre âge lorsque vous le configurerez également. Oui, vous lavez deviné - il fournira une lumière plus forte pour les personnes âgées, quelles travaillent loin ou quelles lisent simplement pour se détendre le soir.

Propulsé par trois lumières LED

181 000 heures de durée de vie

La lampe elle-même a été conçue pour maintenir la même qualité de lumière pendant 60 ans. Cest basé sur une durée dutilisation de huit heures par jour.

Cette longévité est due en partie à la technologie de caloduc développée par Dyson, qui maintient les LED au frais. Certes, nous avons trouvé que la lampe reste assez froide même en mode de tâche super lumineux.

Même les cordons qui senroulent à travers la lampe sont conçus pour ne pas seffilocher lorsque vous tournez ou tournez les bras.

Plus petite taille, mais sinon identique

Moins de 1% de scintillement

Bien que nous utilisions Dyson Lightcycle Morph dans notre salon comme lampe standard, il existe également une variante de bureau. Encore une fois, vous pouvez lutiliser comme lampe de travail ou comme lumière ambiante.

En tant que lampe de travail, le Lightcycle Morph est super lumineux, idéal pour tout, de la modélisation de précision à lécriture en passant par les puzzles. Cette lumière a une température plus froide conçue pour vous aider à vous concentrer.

Niveau moyen de 1546 lux

Température de couleur 1800-3400K lorsquil est amarré

Vous pouvez également lutiliser comme lumière ambiante - tournez simplement le bras pour faire rebondir la lumière sur les murs, ou vous pouvez rétracter le bras et le `` ancrer pour quil brille à travers la tige de la lampe, vous donnant un bel effet de lueur diffuse qui diffuse la lumière dans une pièce.

Ce mode a réduit la lumière bleue pour vous détendre davantage. Vous pouvez également le configurer pour vous réveiller progressivement ou passer en mode réduit pendant la nuit.

Disponible pour iOS et Android

Fonctionne avec la commande vocale Amazon Alexa

Peut être utilisé pour contrôler dautres appareils connectés Dyson

Lapplication Dyson Link nest pas lapplication la plus flexible car elle ne fonctionne pas avec Apple HomeKit ou Google Assistant - mais vous pouvez automatiser des choses grâce à Amazon Alexa.

Pour le Lightcycle Morph, il existe de nombreuses options que vous pouvez configurer. En plus des éléments de base - lactivation et la désactivation et le contrôle manuel de la température de la lumière - vous pouvez également le programmer pour quil sallume. Il peut être programmé pour sallumer à intervalles aléatoires si vous êtes absent, par exemple.

Vous pouvez également le faire refléter les paramètres du coucher et du lever du soleil où vous êtes; alimentez-le simplement à votre emplacement et il fera le reste.