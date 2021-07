Dolby présente son dernier studio de mixage Dolby Atmos Music

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dolby a présenté son dernier studio compatible Dolby Atmos Music dans louest de Londres. Eastcote Studios est un studio indépendant fondé en 1980 par Chaz Jankel de Ian Dury et The Blockheads et lingénieur Philip Bagenal.

Le studio a été utilisé par un grand nombre dartistes dans le passé, dont Massive Attack (qui y a enregistré les Blue Lines), Depeche Mode, Adele, Arctic Monkeys, Suede et Kaiser Chiefs. Il dispose désormais dune salle de mixage Dolby Atmos compacte mais impressionnante que vous pouvez voir dans cette vidéo :

Le studio appartient maintenant à Martin Terefe qui a produit des albums primés aux Grammy et aux Britanniques et a travaillé avec A-ha, Jason Mraz, Cat Stevens, Shawn Mendes et Yungblud.

Lingénieur et producteur nominé aux Grammy Dyre Gormsen a également travaillé avec Martin sur de nombreux projets et travaillera dans le nouveau studio compatible Dolby Atmos. Le dernier single du nouvel artiste Henjila, Yellow Face, a été mixé à Atmos dans létablissement tandis que le dernier album de Jack Savoretti, Europiana, a également été mixé à Atmos.

La salle de mixage à Eastcote (ci-dessous) est minuscule et au sommet dun escalier en colimaçon - cela montre que vous navez pas besoin davoir une installation massive pour mixer dans Atmos. En plus de la pièce, vous pouvez également voir le logiciel Dolby Atmos Renderer utilisé dans la vidéo ci-dessus.

Parlant des possibilités dAtmos à lavenir, Dyre Gormsen déclare : « Martin et moi sommes... ravis dutiliser nos compétences et notre expertise chez Eastcote et de saisir les nouvelles opportunités que Dolby Atmos nous offrira en créant et en soutenant certains de les nouveaux talents les plus en vogue qui émergent sur la scène musicale."

Écrit par Dan Grabham.