Une fuite montre que le Mini 3, le drone économique de DJI, n'est plus qu'à quelques jours de son lancement.

(Pocket-lint) - Il ne faudra pas longtemps avant que les acheteurs soucieux de leur budget puissent mettre la main sur la version non-pro du drone Mini 3, certaines unités étant déjà en rayon.

Le drone a déjà été annoncé pour une sortie le 9 décembre, mais cela n'a pas été confirmé à 100 % par DJI jusqu'à présent. Sauf que certaines personnes aux États-Unis ont déjà commencé à repérer le drone dans les magasins locaux au prix de 859,99 $ pour le combo Fly More.

Cela suggère clairement qu'une sortie est imminente et il semble de plus en plus improbable qu'il y ait un grand dévoilement. Au contraire, il semble maintenant probable que DJI va simplement laisser tomber cette chose par communiqué de presse.

Donc, ce sera 860 dollars pour le combo fly more aux États-Unis. Sortie imminente. Peut-être même pas une présentation de la sortie. https://t.co/okOqNeKaQo- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) 3 décembre 2022

Bien que l'on ne puisse nier que 860 $ n'est pas bon marché, c'est toujours une meilleure proposition pour beaucoup par rapport aux 1 098 $ que les amateurs de drones doivent dépenser pour obtenir le combo Fly More du Mini 3 Pro, pour être sûr.

Ce combo Fly More signifie que les acheteurs du Mini 3 recevront trois batteries, mais il manque des fonctionnalités au Mini 3 Pro, comme on pouvait s'y attendre. Il semble qu'il n'y ait pas de capteurs d'obstacles en façade, et la portée de 10 km est moins impressionnante que les 12 km du grand Pro.

Avec DJI qui devrait annoncer officiellement cette chose dans quelques jours, nous pouvons nous attendre à en apprendre beaucoup plus sur ce qu'il peut et ne peut pas faire assez tôt.

Écrit par Oliver Haslam.