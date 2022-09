Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - DJI a lancé son dernier cardan pour smartphone, l'Osmo Mobile 6, avec quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Tout comme le DJI OM 5, l'Osmo Mobile 6 est un cardan à 3 axes compact et léger avec une tige d'extension intégrée.

Il est intéressant de noter que ce modèle reprend l'ancienne marque Osmo, tout comme l'Osmo Action 3 récemment lancé.

Celle-ci a été abandonnée après la troisième génération, les modèles suivants étant simplement appelés OM 4 et OM 5.

Nous ne sommes pas sûrs de ce qui a entraîné ce changement de stratégie de dénomination, mais quoi qu'il en soit, l'Osmo Mobile 6 semble apporter de solides améliorations à la table.

Tout d'abord, le cardan peut maintenant s'adapter à des smartphones plus grands qu'auparavant, même ceux qui sont volumineux avec des étuis.

Il est également équipé de la fonction ActiveTrack 5.0, qui promet un suivi plus stable sur de plus longues distances et peut désormais suivre des sujets qui se tournent sur le côté ou tournent sur eux-mêmes.

Nous pensons qu'ActiveTrack est l'une des fonctions les plus utiles des cardans de DJI, donc les améliorations de cette technologie sont toujours les bienvenues.

Une autre nouvelle fonctionnalité est le lancement rapide pour les iPhones, qui, selon DJI, vous permettra d'être opérationnel trois fois plus vite que d'habitude.

En fait, il suffit de déplier le cardan et de fixer votre iPhone pour déclencher une alerte de l'application Mimo et accéder directement à la vue de la caméra. Plutôt pratique.

Ailleurs, nous retrouvons toutes les fonctionnalités habituelles comme les laps de temps, le mode panorama et les commandes gestuelles.

L'Osmo Mobile 6 est livré avec une pince magnétique pour téléphone, un trépied, un câble d'alimentation, une dragonne et une pochette de rangement.

Il est disponible à partir d'aujourd'hui au prix de 169 € / 145 £ sur le site Web de DJI, d'autres détaillants suivront.

