DJI présente le Mic, un clip à 329 $ avec un écran tactile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI, plus connu pour ses drones , a un nouveau produit : le Mic.

Le micro est un clip sans fil qui offre une capture audio 24 bits, 48 kHz jusqu'à une distance de 820 pieds. Considéré comme le premier système d'enregistrement audio dédié de DJI, le micro peut sortir via une prise jack 3,5 mm, Lightning et USB-C. Il dispose de deux émetteurs, chacun avec des microphones intégrés. Les deux prennent en charge l'audio omnidirectionnel, ce qui, selon DJI, est idéal pour les interviews à plusieurs personnes ou les opérations de "petit studio".

"Avec DJI Mic, vous pouvez désormais facilement enregistrer de l'audio qui correspond à la qualité de vos vidéos", a déclaré DJI dans son annonce. "Il est idéal pour les créateurs qui cherchent à gagner un avantage et à élever leur contenu au niveau supérieur. Il offre une qualité sonore exceptionnelle et un enregistrement double canal à des distances allant jusqu'à 250 mètres. Allumez, connectez et enregistrez un son cristallin sur le va."

Si cela vous intéresse, le Mic est maintenant disponible aux États-Unis. Mais cela coûte 329 $ . C'est beaucoup, bien que ce ne soit pas votre micro à pince typique. Il s'agit d'un système complet doté de fonctionnalités haut de gamme.

Améliorez votre son avec DJI Mic.



Il suffit d'allumer, de connecter et d'enregistrer un son cristallin lors de vos déplacements - parfait pour tout créateur.



Disponible à la commande aux États-Unis maintenant : https://t.co/HYRBM1LOAH pic.twitter.com/n67MRd4Fva – DJI (@DJIGlobal) 4 avril 2022

Par exemple, le micro offre des réglages de sensibilité de -12 dB à + 12 dB ainsi qu'un gain variable, et il dispose d'un accessoire en fourrure pour aider à réduire les perturbations ambiantes telles que le vent. Les autres caractéristiques comprennent jusqu'à 14 heures de mémoire intégrée et jusqu'à 15 heures d'autonomie de la batterie. Le système comprend également un écran tactile pour vous permettre d'accéder facilement à la sélection des canaux et aux paramètres d'entrée/sortie.

Il y a même un clip arrière intégré et des aimants de clip disponibles, pour vous permettre de fixer facilement le micro à tout ce que vous désirez.

Écrit par Maggie Tillman.