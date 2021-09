Le nouveau cardan DJI OM 5 a un bâton de selfie intégré

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI a dévoilé le dernier né de sa gamme de stabilisateurs portables pour smartphone. Il sappelle de manière plutôt prévisible lOM 5, mais il a une caractéristique que vous navez probablement pas vue venir.

Il a subi une refonte majeure; non seulement le rendant plus portable une fois plié, mais incorporant également un bras extensible dans le corps, le transformant en (probablement) le bâton de selfie le plus avancé de la planète.

En plus de ce bras extensible, DJI a rasé environ 1/3 du volume du corps pour créer un appareil qui se glisse encore plus facilement dans votre poche ou votre sac.

Comme l OM 4 avant lui , lOM 5 utilise également le système de fixation magnétique. Cela signifie que vous enclenchez simplement la poignée qui maintient votre téléphone, et cette année, la société lance également un nouvel accessoire déclairage dappoint.

Il tient le téléphone comme la poignée ordinaire, mais dispose de deux bandes lumineuses LED sur ces poignées, vous pouvez donc vous filmer dans lobscurité si vous le souhaitez et avoir votre visage éclairé plus uniformément quen utilisant lécran de votre téléphone.

LOM 5 succède à lOM 4 et aux précédents produits de la marque Osmo et fonctionne sur le même principe. Il se connecte via Bluetooth à votre iPhone ou téléphone Android puis stabilise mécaniquement toutes vos séquences.

Cest dans les modes dautomatisation et alimentés par lapplication que DJI excelle cependant. ActiveTrack a été mis à niveau pour fonctionner à des distances focales plus longues et rester verrouillé sur un sujet même lorsquil se déplace rapidement. Cest la fonction qui vous permet de sélectionner un sujet à suivre, puis les moteurs du cardan se déplacent et sadaptent pour garder ce sujet centré et mis au point.

Il existe un contrôle gestuel, vous permettant dutiliser des gestes de la main pour démarrer et arrêter lenregistrement vidéo, ainsi que DynamicZoom (pour ce style de zoom darrière-plan effrayant), timelapse, motionlapse et hyperlapse.

Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par lapplication Mimo que vous téléchargez sur votre téléphone afin de contrôler le cardan.

DJI OM 5 est disponible à lachat en deux couleurs : Sunset White et Athens Grey et coûtera 159 $ , 139 £ au Royaume-Uni ou 159 € en Europe. La pince de téléphone Fill Light est séparée et coûte 42 £/49 €.