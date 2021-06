Obtenez le cardan pour smartphone DJI OM4 jusquà 29% de réduction sur Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lannée dernière, DJI a présenté lOM 4, une nouvelle entrée dans sa gamme populaire de cardan pour smartphone. Maintenant, il a été réduit pour les ventes Prime Day aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, il est passé de 149 $ à 119 $, tandis quau Royaume-Uni, il est passé de 139 £ à 99 £ , soit une économie de 20 et 29 % respectivement.

LOM 4 se connecte à votre téléphone et à lapplication associée via Bluetooth. Le nouveau cardan a introduit un nouvel accessoire magnétique ainsi que certains modes de prise de vue avancés. Vous pouvez choisir entre utiliser une poignée en métal avec des bras extensibles pour maintenir votre téléphone en place ou utiliser le disque métallique magnétique qui se colle à larrière de votre téléphone.

Il existe des modes Timelapse, Motionlapse et Hyperlapse - Motonlapse est un timelapse où le téléphone se déplace entre deux points au fur et à mesure que la séquence est capturée. DynamicZoom imite cela un look cinématographique. Il existe également des modes ralenti, sport et panorama.

LOM 4 a également un pas de vis standard de 3/8 pouces pour que vous puissiez le fixer à un trépied. Il y a aussi des mini pieds de trépied fournis avec.

squirrel_widget_338797

Vous trouverez ci-dessous des liens rapides vers les pages doffres des meilleurs détaillants, juste au cas où vous recherchez quelque chose que nous navons pas couvert.

Écrit par Dan Grabham.