Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI pourrait bientôt annoncer le cardan pour smartphone Osmo Mobile 4. Mais il pourrait être abrégé en OM 4, selon WinFuture .

Roland Quant de WinFuture a également partagé une courte vidéo du prochain cardan sur Twiitter. La bande-annonce révèle deux nouveaux supports magnétiques qui vous permettent de mettre votre téléphone en place. Il semble que lOM 4 fonctionne avec un disque magnétique pré-attaché ou une griffe à larrière de votre téléphone, ce qui vous permet dutiliser rapidement le combiné avec le cardan. Auparavant, avec l Osmo Mobile 3 , vous deviez glisser votre téléphone dans un support à griffes.

La vidéo passe également par le logiciel de lOM 4, y compris la fonction de zoom dynamique ou leffet de zoom Dolly, qui vous permet de faire un zoom arrière automatique lorsque la caméra de votre téléphone avance, ainsi que le contrôle gestuel et lhyperlapse, les deux derniers étant également disponible avec lOsmo Mobile 3.

WinFuture a en outre partagé une collection dimages montrant les deux supports et le cardan sous tous les angles.

1/2 WinFuture

LOsmo Mobile 4 peut fonctionner jusquà 15 heures par personne, grâce à sa batterie de 2450 mAh qui se recharge via USB-C. Cela devrait coûter environ 150 €. Il est censé être lancé sous peu, et à en juger par la taille et la portée de ces rendus de presse divulgués, nous supposerons que cest probablement vrai.

Écrit par Maggie Tillman.