Le système magnétique de DJI OM 4 facilite lutilisation du dernier Osmo Mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DJI a introduit un nouveau modèle dans sa célèbre gamme de cardans pour smartphones Osmo Mobile, et cette dernière version - lOM 4 - introduit un nouveau système de fixation magnétique innovant ainsi que des modes de prise de vue plus avancés.

À première vue, lOM 4 est pratiquement identique à lOsmo Mobile 3 , et cest parce que - pour la plupart - cest le même design.

Le cardan portable utilise une combinaison similaire de boutons et de commandes et possède le même bras pliant en haut, ce qui le rend net et compact lorsquil est replié.

Cest - cependant - très différent lorsquil sagit de fixer le téléphone à laccessoire, grâce à un nouveau système de fixation magnétique.

Les utilisateurs qui achèteront le nouvel OM 4 pourront choisir entre utiliser une poignée métallique mince avec des bras extensibles ou utiliser le disque métallique magnétique qui adhère directement à larrière dun smartphone.

Une fois attaché, il senclenche sur le cardan à laide dun aimant puissant et signifie quil ny a pas de poignées ou de griffes fixées sur le côté du téléphone et cela signifie quil ny a aucune obstruction aux ports ou aux boutons.

Cela dit, la poignée détachable avec bras extensibles présente des bras / poignées si minces quelle ajoute très peu de volume sur les côtés du smartphone.

En plus de réinventer le système de fixation pour smartphone, DJI a ajouté une foule de nouveaux modes de prise de vue à lapplication compagnon Mimo.

Il y a une foule de mouvements ajoutés, y compris DynamicZoom qui imite ce look cinématographique préféré pour les films dhorreur et les scènes effrayantes où la caméra recule et effectue un zoom avant simultanément pour garder le sujet dans sa même position, mais déforme larrière-plan.

En plus de cela, il existe les modes Timelapse, Motionlapse et Hyperlapse. Motonlapse est un timelapse dans lequel vous programmez le téléphone pour quil se déplace entre deux points lors de la capture de ses images timelapse.

Il y a le ralenti, le mode sport, les modes panoramiques et une capacité de prise de vue tournante pour faire preuve de créativité.

LOM 4 se connecte au smartphone via Bluetooth, de sorte que tous vos ports physiques sont toujours accessibles, et il a un filetage standard de 3/8 de pouce à sa base afin que vous puissiez le fixer à un trépied ou utiliser les mini pieds de trépied qui expédiez avec, pour les moments où vous voulez quil reste immobile.

Le dernier appareil Osmo de DJI est disponible à lachat aujourdhui pour 149 $ aux États-Unis, 139 £ au Royaume-Uni ou entre 145 et 149 € dans lUE, selon la TVA.

squirrel_widget_338797

Écrit par Cam Bunton.