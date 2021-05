Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney a développé un sabre laser réel et, bien sûr, a choisi le 4 mai comme jour pour le montrer et promouvoir sa sortie imminente.

La société taquine un sabre laser depuis avril et a maintenant publié une vidéo montrant le sabre en action. Ce nest pas un jouet fragile. Cest une lame éclairée rétractable qui rayonne vers lextérieur à partir de la poignée. La vidéo est courte et lannonce ne donne aucun aperçu du fonctionnement du sabre. Mais il existe des dépôts de brevets de Disney qui suggèrent quil fonctionne presque comme un ruban à mesurer motorisé, composé de plastique et de lumières LED.

Les nouveaux sabres seront présentés au prochain hôtel Star Wars: Galactic Starcruiser du parc Disney . Disney a déclaré quils étaient toujours en cours de travail dans sa branche de recherche et développement Walt Disney Imagineering, mais quils seront probablement prêts à être achetés par les clients lorsque lhôtel Starcruiser ouvrira lannée prochaine.

Disney na pas partagé de détails sur les prix ou la disponibilité, mais étant donné que ses sabres laser existants coûtent déjà 200 $ chacun , nous pensons quils ne seront pas bon marché.

Pour plus de jouets et de cadeaux sur le thème de Star Wars, consultez notre tour dhorizon . Nous avons également un guide des commandes de visionnage de Star Wars et une fonctionnalité sur les prochains films de Star Wars .

Écrit par Maggie Tillman.