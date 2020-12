Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nerf a présenté un nouveau fusil jouet sur le thème des Mandaloriens pour cette saison des fêtes. Il en coûte 120 $ aux États-Unis .

Appelé le blaster à impulsion de phase Amban du Mandalorian, il mesure plus de quatre pieds de long, possède une lunette lumineuse et émet quatre sons de blaster et quatre sons de charge. Il fonctionne avec deux piles AAA et charge une fléchette Nerf Elite standard. Les enfants (ou les adultes) doivent simplement pousser la poignée blanche sous la lunette pour recharger, et il y a un bouton sur le collier de la lunette pour allumer la lumière.

On ne sait pas jusquoù ça va tirer. Mais Nerf triste, larme a des points dattache pour que vous puissiez la jeter rapidement dans le dos.

Le nouveau blaster Nerf sera disponible en pré-commande à partir du 7 décembre 2020 à 13 h HP / 16 h HE, bien quil ne soit pas expédié avant le printemps 2021, ce qui signifie que vous ne lobtiendrez pas à temps pour Noël pour vous ou un être cher. .

Peut-être en glisser une photo dans leur bas? Non?

Pour un aperçu des meilleurs jouets Star Wars que vous pouvez réellement recevoir ce Noël, consultez notre guide de cadeaux ici . Nous avons également ce guide de visualisation Star Wars pour ceux dentre vous qui veulent savoir où se situe le Mandalorien dans lunivers.

Écrit par Maggie Tillman.