Alienware propose désormais un écran de jeu ultra-large QD-OLED plus abordable.

(Pocket-lint) - Début 2022, Alienware a révélé le premier moniteur de jeu QD-OLED au monde. Aujourd'hui, la société propose un nouveau modèle doté de la technologie AMD FreeSync Premium Pro et d'un prix plus avantageux.

Le moniteur de jeu original Alienware AW3423DW de 34 pouces a reçu de nombreux éloges de la part de divers critiques, de sorte que la société étend maintenant sa gamme.

Le modèle mis à jour (AW3423DWF) présente quelques changements mineurs. Il remplace la compatibilité avec la technologie G-sync de Nvidia par la technologie FreeSync Premium Pro d'AMD et réduit la fréquence de rafraîchissement de 175 Hz à 165 Hz. Sinon, les choses restent essentiellement les mêmes, ce qui n'est pas une mauvaise chose.

Il s'agit d'un écran QD-OLED de 34 pouces, de 3440 x 1440, doté de la technologie des points quantiques. Il est doté de la norme VESA HDR 400 et d'un temps de réponse GtG de 0,1 ms. Il prend également en charge la dernière génération de consoles de jeu et un taux de rafraîchissement variable (VRR) allant jusqu'à 120 Hz si vous jouez de cette manière.

Une courbe de 1800R, une gamme de couleurs DCI-P3 de 99,3 %/149 % sRGB, une luminosité maximale de 1000 nits et un rapport de contraste d'un million pour un complètent cet ensemble attrayant. La technologie QD-OLED est probablement le plus grand attrait de ce moniteur, qui promet une luminance maximale élevée et une gamme de couleurs plus étendue que celle de nombreux autres moniteurs de jeu.

Il est disponible dans la couleur Dark Side of the Moon et est livré avec une garantie limitée de trois ans en standard.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est également plus abordable que le modèle précédent et qu'il sera vendu au détail pour 1 099,99 USD ou 1 399,99 CAD lors de sa sortie en novembre.

Écrit par Adrian Willings.