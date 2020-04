La dernière montre G-Shock en édition limitée de Casio est sur le thème de la NASA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Casio a dévoilé la dernière montre G-Shock en édition limitée ajoutée à sa gamme de produits, et celle-ci est une montre inspirée de lespace tout blanc.

La montre - modèle DW5600NASA20-7CR pour les personnes intéressées - est une collaboration entre Casio et la NASA, et comporte le logo de lorganisation sur le devant, ainsi que la `` National Aeronautics and Space Administration sur la bande inférieure et le drapeau américain sur la bande supérieure.

Contrairement au GBD-H1000 récemment annoncé , celui-ci nest pas une montre intelligente. Juste une montre numérique vraiment cool et limitée.

Il y a une gravure de la lune dans la plaque en acier inoxydable sur le dessous du boîtier de la montre.

Ce nest pas tout non plus. Il a un rétro-éclairage EL unique derrière le cadran de la montre numérique qui montre une image de la lune lorsquelle est illuminée.

Comme vous pouvez vous y attendre dune montre G-Shock, elle est résistante aux chocs et offre une résistance à leau de 200 mètres plus la fonction dalerte Flash de base et un chronomètre 1/100 seconde. Il mesure 48,9 x 42,8 x 13,4 mm et ne pèse que 53 grammes.

Casio na pas précisé à quel point cette série de montres est limitée, mais la montre DW5600 personnalisée est disponible à la commande pour 130 $ directement auprès de GShock.com aux États-Unis, et est livrée avec son propre boîtier / étain en édition limitée qui - encore une fois - est blanc, noir, rouge et comporte le drapeau américain étoiles et rayures sur le côté.

Toutes les commandes de la montre passées devraient être expédiées entre le 6 et le 8 mai, en raison dune forte augmentation des commandes, ce qui est compréhensible.