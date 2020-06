Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans un mouvement qui ressemble à un retour en arrière, BT propose un nouveau service appelé Dedicated Connection, une deuxième ligne haut débit pour votre maison.

Dans le mauvais vieux temps du travail à domicile, avoir plusieurs connexions à votre domicile était monnaie courante, quil sagisse dune deuxième ligne téléphonique, dune ligne de fax ou dun RNIS.

Laugmentation du haut débit et laugmentation de la bande passante ont vu beaucoup de gens heureux davoir une ligne dans leur maison qui pourrait répondre à tout, avec les services numériques prenant le relais. Cependant, le télétravail ayant connu une énorme augmentation ces derniers mois, BT cherche à sassurer que tout le monde a accès à toute la connectivité dont il a besoin.

BT Dedicated Connection est une deuxième connexion à large bande pour votre maison, lidée étant que vous pouvez en avoir une pour le travail - si tout va bien avec votre employeur contribuant à vos dépenses - tandis que votre ligne à domicile existante peut rester en place pour vos besoins domestiques.

Cela devrait signifier que vous disposez dune bande passante suffisante pour accueillir cette réunion Zoom de masse, tandis que le reste de la famille peut toujours sasseoir dans la salle avant pour télécharger des mises à jour massives pour Call of Duty et diffuser le dernier film 4K HDR.

BT Dedicated Connection est livré avec le service Halo 2 de BT, promettant un hub 4G si le haut débit filaire tombe en panne et laccès à une assistance technique pour la configuration et le dépannage. Vous obtiendrez également le dernier Smart Hub 2 et le Wi-Fi complet de BT, qui vous offre un certain nombre dextendeurs Wi-Fi à placer autour de votre maison pour vous assurer quil ny a pas de points morts.

En plus de cela, linstallation sera gratuite et vous obtiendrez les vitesses les plus rapides disponibles - jusquà 80 Mbps.

Pour obtenir une connexion dédiée BT, vous navez pas besoin dêtre un client BT existant, bien quil y ait une remise de 10 £ par mois si vous lêtes - les prix sont de 49,99 £ par mois pour les clients BT, ou 59,99 £ par mois pour les clients non-BT .

"Notre nouveau service de connexion dédiée est spécialement conçu pour rassurer davantage les consommateurs, quel que soit leur fournisseur actuel. Il leur permettra de doubler le potentiel de connectivité de leur domicile, en fournissant une connexion unique quils peuvent utiliser pour des activités telles que le travail à domicile, le jeu ou la scolarité en ligne - leur permettant dobtenir une connexion fiable sans interruption ", a déclaré Marc Allera, PDG du consommateur de BT.

Le service offre une alternative à BT Broadband for Business, qui est livré avec une gamme de services supplémentaires adaptés aux dirigeants de petites entreprises. Bien sûr, vous ne voudrez peut-être pas cette deuxième connexion pour gérer une entreprise - vous voudrez peut-être simplement une connexion haut débit dédiée pour les jeux en ligne, pour vous assurer que vous ne subirez jamais de ralentissement causé par dautres personnes utilisant la connexion à votre domicile.