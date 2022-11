La carte graphique GeForce RTX 3070 de Zotac Gaming est au prix le plus bas jamais atteint.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La GeForce RTX 3070 Twin Edge OC de Zotac Gaming n'est peut-être pas le GPU le plus récent ni même le plus puissant, mais elle reste une bonne affaire. Il s'agit d'une carte graphique Nvidia de la série 30, vous donnant accès à une grande puissance de traitement graphique et à d'autres points forts comme les technologies DLSS et Reflex de Nvidia, mais maintenant pour moins cher.

Si vous n'avez pas mis à jour votre carte graphique depuis un certain temps ou si vous cherchez le cadeau idéal pour le joueur de PC dans votre vie, cette offre vaut le coup d'œil.

Si la GeForce RTX 3070 Twin Edge OC de Zotac Gaming ne suscite pas votre intérêt, il existe de nombreusesautres cartes graphiques Zotac actuellement proposées, dont certaines coûtent même moins de 200 dollars.

La 3070 n'est pas seulement très bon marché, c'est aussi une carte haut de gamme de la série 30 des cartes graphiques Nvidia avec plus qu'assez de puissance pour piloter des écrans 1440p ou 4K, jouer aux derniers jeux et profiter de tout ce que le jeu sur PC a à offrir. Vous pouvez également jouer à des jeux avec le ray tracing activé et tirer le meilleur parti des cœurs RT pour ce faire.

Elle est également construite avec la technologie powerboost de Zotac pour offrir un équilibre entre meilleures performances et longévité afin de garantir que votre carte dure et dure. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser la puissance de cette RTX 3070 pour le streaming en direct ou simplement pour capturer des séquences de jeu pour la création de contenu, elle vaut donc bien un achat. Surtout à ce prix.

Écrit par Adrian Willings.