Ce moniteur Acer Nitro de 27 pouces n'est plus qu'à 149,99 £ (169,99 $) pour le Black Friday.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous cherchez une excuse pour acheter un moniteur de jeu à taux de rafraîchissement rapide ou un panneau supplémentaire de 27 pouces pour votre espace de jeu, alors ne cherchez pas plus loin que cette offre du Black Friday.

Ce moniteur Acer Nitro est déjà assez abordable, mais il est encore moins cher et avec une dalle IPS, une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il est également très attrayant.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ce moniteur Acer Nitro XF273S présente un certain nombre de points forts, notamment la technologie AMD Freesync Premium, qui devrait se traduire par des visuels fluides et élégants, ainsi qu'un temps de réponse de 1MS et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

Si vous êtes un joueur compétitif qui aime jouer à des jeux de tir et à d'autres jeux rapides en 1080p, alors ce moniteur Nitro pourrait bien être un excellent achat. Après tout, les joueurs professionnels ne jurent que par les écrans de 27 pouces. Mais même si vous cherchez simplement un écran supplémentaire pour votre bureau, ce moniteur est une option intéressante.

Il est doté de caractéristiques telles que le filtrage de la lumière bleue pour ménager vos yeux, mais aussi d'une magnifique dalle IPS, parfaite pour les jeux.

Il est aussi agréablement abordable pour le Black Friday.

Écrit par Adrian Willings.