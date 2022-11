Les superbes claviers fonctionnels remplaçables à chaud de NZXT sont moins chers ce vendredi noir.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous avons pleinement approuvé la première entrée de NZXT dans le domaine des claviers et ces claviers sont maintenant encore meilleurs grâce à ces réductions du Black Friday.

La série de claviers mécaniques Function, comme on l'appelle, comprend un clavier de taille normale, une version Tenkeyless et une version MiniTKL, tous disponibles dans différentes couleurs et avec un choix de commutateurs. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la conception des commutateurs de touches remplaçables à chaud, ce qui est inhabituel sur un clavier de jeu de grande marque à prix abordable.

NZXT propose une série d'offres sur Amazon UK et Amazon US qui valent le coup d'œil, mais les claviers sont particulièrement attrayants :

Nous avons beaucoup apprécié le clavier Function MiniTKL lorsque nous l'avons examiné.

Il s'agit d'un clavier intelligemment conçu, doté d'une disposition standard en rangée inférieure, de commutateurs remplaçables à chaud, d'un éclairage RVB par touche, de profils et d'un éclairage intégrés, et bien plus encore. Il est très beau, confortable et très attrayant.

Pour son prix, il offre de nombreuses fonctionnalités que vous ne verriez probablement que sur des claviers beaucoup plus chers et il est maintenant en promotion.

Chacune des tailles est disponible à un prix plus bas maintenant, alors si vous avez envisagé de l'acheter, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à ne pas le manquer.

Écrit par Adrian Willings.