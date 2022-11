Le Samsung Odyssey G5 de 32 pouces est désormais très abordable grâce au Black Friday.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous sommes de grands fans de la gamme de moniteurs de jeu Odyssey de Samsung et le G5 est un moniteur qui vaut bien votre argent durement gagné.

Il existe des versions de 27 et 32 pouces de l'Odyssey G5 et il a beaucoup à offrir. Avec des caractéristiques telles qu'une résolution QHD de 2560 x 1440p avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, des capacités AMD Freesync Premium, HDR10 et plus encore, c'est un excellent appareil. Il n'est peut-être pas aussi sophistiqué que l'Odyssey G7, mais il vaut quand même le coup d'œil, surtout avec cette bonne réduction.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samsung Odyssey G5 - économisez £140.99, maintenant £259 Nous vous recommandons de choisir le modèle 32 pouces plutôt que le 27 pouces. La courbe de ce moniteur peut vraiment faire paraître le 27 pouces petit. Voir l'offre

Si vous êtes à la recherche de ces offres, vous pouvez également considérer les autres moniteurs de la gamme Samsung Odyssey. Il y a de bonnes affaires sur une variété de moniteurs différents, y compris l'Odyssey G9 qui est 25% moins cher que la normale et même le tout nouveau, incroyablement énorme Samsung Odyssey Ark, qui a actuellement 700 $ de moins que son prix.

Bien sûr, les moniteurs plus petits sont beaucoup plus abordables et avec ces offres du Black Friday, ils valent la peine d'être découverts.

Écrit par Adrian Willings.