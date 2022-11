Le minuscule Corsair K65 RGB Mini a maintenant une étiquette de prix minuscule aussi.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Corsair K65 RGB Mini est un excellent clavier à 60 %, doté d'un superbe éclairage RGB et d'un superbe design. Il est maintenant en promotion pour le Black Friday.

Ce clavier compact est un excellent complément à votre espace de jeu, vous donnant beaucoup de place pour votre souris et d'autres choses tout en offrant des performances de jeu exceptionnelles.

Le Corsair K65 RGB Mini est un dispositif brillant, c'est un petit clavier qui a beaucoup de punch - avec des caractéristiques qui incluent un taux de polling de 8000Hz, 20 couches d'éclairage RGB, et plus encore. Bien qu'il ne dispose pas de commutateurs interchangeables comme le Corsair K70 Pro Mini wireless(qui est également en promotion en ce moment), c'est un clavier très esthétique et un plaisir de jouer.

Bien sûr, les claviers à 60 % ne conviennent pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'un pavé numérique pour travailler ou de toutes les touches qu'offre un clavier de taille normale, ce clavier n'est peut-être pas fait pour vous. Mais si l'espace est limité ou si vous préférez les périphériques compacts, le K65 RGB Mini est un excellent achat.

Nous avons trouvé très peu de défauts à ce clavier lorsque nous l'avons examiné et à ce prix, il est beaucoup plus attrayant.

Écrit par Adrian Willings.