Notre clavier de jeu préféré, le Logitech G915 TKL, est maintenant 70 $/95 £ de moins que d'habitude.

(Pocket-lint) - Si vous êtes à la recherche d'un clavier de jeu compact, confortable à utiliser, esthétique et offrant des heures et des heures d'autonomie, ne cherchez pas plus loin que cette offre.

Le Logitech G915 TKL est depuis longtemps l'un de nos claviers préférés, grâce à son profil bas, ses commutateurs de touches silencieux, son design agréable et bien d'autres choses encore. Mais il est généralement assez cher. Ce n'est plus le cas grâce à cette offre du Black Friday, qui permet de bénéficier d'une réduction sur ce clavier aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Logitech G915 TKL - économisez 70 $ maintenant $159.99 Le G915 TKL est disponible avec des interrupteurs clicky, linéaires ou tactiles et vous pouvez obtenir une remise sur le modèle blanc ou noir. C'est donc un achat parfait. Voir l'offre

Le Logitech G915 TKL est un fantastique clavier de jeu sans touches, agréable à l'œil, de belle facture et conçu pour être compact sans compromis. Il peut tenir jusqu'à 135 jours avant de devoir être rechargé si vous n'activez pas la fonction RVB, ce qui est assez fou.

Parmi les autres points forts, citons la connectivité sans fil ou Bluetooth Lightspeed, l'éclairage RVB compatible avec Lightsync, un boîtier supérieur en aluminium brossé et des touches multimédia dédiées.

C'est de loin l'un de nos claviers préférés et à ce prix, il ne faut pas le rater.

Si vous êtes un fan des dispositifs Logitech, nous avons trouvé un certain nombre d'autres offres exceptionnelles sur les gadgets de jeu Logitech qui valent le coup d'œil.

Écrit par Adrian Willings.