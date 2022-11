Améliorez la qualité de production de vos flux avec cette offre GoXLR Mini.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le TC Helicon GoXLR Mini est un superbe appareil pour les streamers et les créateurs de contenu. Il s'agit d'une excellente interface audio et d'un préampli pour les micros XLR, mais aussi d'une table de mixage qui vous permet de combiner et de contrôler plusieurs sources audio en un seul mixage de diffusion pour votre stream Twitch ou YouTube.

Elle bénéficie maintenant d'une belle réduction pour le Black Friday, ce qui la rend encore plus attrayante.

Le GoXLR Mini est l'un de nos dispositifs préférés pour utiliser un microphone XLR et améliorer la qualité de production de votre flux. Il est suffisamment performant pour alimenter des micros gourmands en gain comme le Shure SM7B et offre des commandes matérielles à la volée pour le contrôle du volume, la coupure du son et même un bouton de bip.

Parmi les autres points forts, citons les commandes logicielles pour les réglages du noise gate, du compresseur et de l'égaliseur, qui vous permettent d'ajuster votre microphone pour obtenir une qualité de diffusion tout en éliminant les bruits de fond gênants.

Avec tous les paramètres personnalisés et le routage audio pour les sources virtuelles comme l'audio de jeu, la musique, le chat Discord et plus encore, le GoXLR Mini est un outil puissant à ajouter à votre arsenal de diffusion.

Écrit par Adrian Willings.