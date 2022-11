Le Stream Deck MK.2 d'Elgato est maintenant à son prix le plus bas.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Elgato Stream Deck est un kit génial qui vous permet de contrôler votre stream, vos appareils domestiques intelligents, de créer diverses actions que vous pouvez exécuter à la volée, etc.

Il s'agit d'un ajout génial à votre espace de jeu et si vous souhaitez rendre votre stream plus professionnel ou simplement être plus efficace en termes de productivité, c'est le kit idéal à acheter. C'est l'un de ces produits dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin jusqu'à ce que vous l'achetiez et qu'il améliore votre vie.

L'Elgato Stream Deck MK.2 est actuellement disponible à son prix le plus bas sur Amazon, soit une réduction de 30 dollars, ce qui le porte à 119,99 dollars.

Ce Stream Deck comprend 15 touches différentes qui sont programmables non seulement avec des macros et des actions personnalisées, mais vous pouvez également ajouter vos propres icônes et gifs afin que vous puissiez voir ce qui fait quoi en un coup d'œil.

Le Stream Deck brille vraiment par ses actions multiples : il vous suffit d'appuyer sur un seul bouton pour que toutes sortes de choses se produisent en même temps, comme l'allumage des lumières, le lancement de programmes, le réglage automatique des volumes et bien d'autres choses encore.

Il s'agit d'un outil formidable offrant une grande variété d'utilisations et une programmabilité infinie. Bien qu'il n'y ait que 15 boutons, vous pouvez également créer des dossiers et des dossiers dans des dossiers contenant encore plus de commandes. Les possibilités sont donc alléchantes et, à ce prix, il vaut la peine de s'en emparer.

Écrit par Adrian Willings.