L'impressionnant HyperX Quadcast S est actuellement une véritable aubaine.

(Pocket-lint) - L'un des meilleurs microphones USB que nous ayons utilisés bénéficie actuellement d'une remise décente pendant les soldes du Black Friday .

L'HyperX QuadCast S est un microphone USB au look fantastique qui regorge de fonctionnalités, notamment un filtre anti-pop intégré, un support anti-choc et un éclairage RVB. Il est donc très élégant lorsque vous diffusez des flux vidéo, mais il permet également de capturer une qualité incroyable sans se ruiner.

Ce superbe microphone est maintenant disponible pour un prix beaucoup plus bas que d'habitude grâce aux réductions du Black Friday.

HyperX QuadCast S - économisez £70 Au Royaume-Uni, le QuadCast S bénéficie d'une réduction de 70 £ sur son prix habituel, ce qui le rend plus attrayant. C'est le prix le plus bas de tous les temps pour ce microphone, il vaut donc la peine de le saisir maintenant. Voir l'offre

Pourquoi le HyperX Quadcast S est gnial

Comme le QuadCast original, le QuadCast S regorge de fonctionnalités techniques et utiles, notamment un support anti-vibration intégré, un filtre anti-pop intégré, un capteur de mise en sourdine, etc.

Il possède quatre directivités - stéréo, omnidirectionnelle, cardioïde, bidirectionnelle et une réponse en fréquence de 20Hz-20kHz avec un taux d'échantillonnage de 48kHz/16 bits. Tout cela signifie qu'il peut capturer un son de qualité tout en éliminant facilement les bruits de fond.

L'objectif principal du QuadCast S est cependant le style, avec l'ajout d'effets d'éclairage RVB dynamiques pour ajouter du style et de la fantaisie à vos efforts de streaming.

Le QuadCast S peut être monté sur la plupart des perches grâce à la prise en charge des filetages de 3/8 et 5/8 pouces. Cela signifie que vous pouvez l'installer en l'air, près de votre bouche et en vue de votre caméra. C'est l'idéal si vous cherchez à vous démarquer de la foule pendant le streaming. Le QuadCast S sera personnalisable via le logiciel NGENUITY d'HyperX, ce qui vous permettra de personnaliser le RVB en fonction de vos goûts personnels.

Désormais, vous serez en mesure d'avoir un beau look et un bon son.

Écrit par Adrian Willings.