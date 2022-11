La StreamCam de Logitech est une bonne affaire pendant les soldes du Vendredi noir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La StreamCam de Logitech est facilement l'une de nos webcams préférées de ces dernières années.

Elle est performante, bien construite et très esthétique. Il s'agit d'une webcam de haute qualité qui s'adresse aux créateurs de vidéos modernes souhaitant diffuser des flux sur YouTube, Facebook, Twitch, Instagram et autres. Mais elle est tout aussi efficace pour Microsoft Teams, Zoom et d'autres appels vidéo.

Aujourd'hui, la StreamCam est considérablement plus abordable que d'habitude grâce aux remises du Black Friday. Aux États-Unis, la StreamCam ne coûte plus que 96 dollars pendant les soldes du Black Friday. Au Royaume-Uni, vous pouvez l'acquérir pour 74,99 £, soit 64 £ de moins que d'habitude.

La StreamCam est une webcam d'une capacité de 1080p/60 FPS, conçue pour vous permettre d'avoir une belle apparence lors de vos appels. Elle est dotée d'un système de fixation pratique à placer sur votre écran, mais peut également être montée sur un trépied.

La StreamCam est l'une de nos meilleures recommandations en matière de webcam et elle vaut encore plus le coup d'œil avec une remise comme celle-ci.

La StreamCam peut également être utilisée pour capturer des vidéos de style paysage et portrait, ce qui la rend idéale pour enregistrer des séquences pour les médias sociaux et des histoires pour Instagram et Facebook.

Elle promet une capture vidéo 1080p nette avec un suivi facial activé par l'IA qui permet une mise au point intelligente et une exposition précise pendant les enregistrements.

La StreamCam fonctionne également avec le logiciel Logitech Capture, qui vous permet de diffuser directement sur votre plateforme sociale préférée et d'effectuer des opérations telles que le couplage des enregistrements de deux webcams à la fois, l'ajout de superpositions de texte en direct, de filtres, etc.

Comme vous pouvez vous y attendre, StreamCam prend également en charge XSplit et Open Broadcaster Software (OBS), ce qui vous permet de l'intégrer facilement à votre configuration de streaming actuelle. Alors, prenez-le dès maintenant pour améliorer vos efforts en matière de vidéo.

Écrit par Adrian Willings.