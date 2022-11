Découvrez cette offre exceptionnelle sur le Logitech G Pro X Superlight.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Logitech G Pro X Superlight est l'une de nos souris de jeu légères préférées et elle est maintenant disponible à son prix le plus bas. C'est l'une des premières fois que la souris fait l'objet d'une remise et, pour le Black Friday, elle est aussi abordable qu'elle est légère (ou presque).

Le modèle noir ou blanc de la Logitech G Pro X Superlight est actuellement disponible pour £94.99 chez Amazon, soit £45 de moins que le prix de détail recommandé et une vraie affaire pour l'une des meilleures et des plus populaires souris de jeu.

squirrel_widget_3754360

Cette souris ne pèse que 63 grammes, ce qui en fait l'une des souris de jeu les plus légères que vous puissiez acheter. Elle a la confiance des joueurs professionnels et nous pensons qu'elle est géniale aussi. Avec cinq boutons programmables, une autonomie de 70 heures et une solide connexion sans fil Lightspeed, c'est une excellente option pour les joueurs.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Elle dispose de 25600 DPI, d'un suivi de 400 IPS et d'un solide temps de réponse de 1 ms, elle ne vous laissera pas tomber.

Si vous cherchez un cadeau pour vos proches ou si vous souhaitez simplement améliorer votre propre configuration de jeu, voici une offre qui vaut le coup d'œil.

Si vous êtes un fan des périphériques de jeu Logitech, vous pouvez également jeter un coup d'œil au casque sans fil Logitech G Pro X, qui est également en promotion et constitue une véritable aubaine.

squirrel_widget_307654

Écrit par Adrian Willings.