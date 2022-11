Améliorez le stockage de votre PS5 à moindre coût grâce à cette offre de SSD Samsung 980 Pro.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le SSD NVMe Samsung 980 Pro est une excellente option pour mettre à niveau votre PlayStation 5 (ou PC de jeu) et il est maintenant disponible pour moins cher avec cette offre du Black Friday.

Le Samsung 980 Pro est actuellement disponible à son prix le plus bas, ne coûtant que 119,99 $ pour la version 1 To incluant le dissipateur thermique.

Nous avons déjà expliqué comment mettre à niveau le stockage interne de votre PlayStation et, avouons-le, il s'agit d'un moyen idéal pour vous offrir plus d'espace pour tous vos jeux et une excuse pour en acheter d'autres et vous faire plaisir pendant la période du Black Friday.

Après tout, il n'y a rien de plus frustrant que de manquer d'espace et de devoir supprimer des jeux pour faire de la place à d'autres. Surtout si vous avez une sélection de jeux favoris.

Ce modèle particulier n'a jamais été aussi bon marché, c'est donc le moment idéal pour l'acheter et tirer le meilleur parti de ses vitesses PCIe gen 4 NVMe ultra-rapides. Le dissipateur thermique garantit un fonctionnement frais et des performances qui ne vous laisseront pas tomber.

Si le modèle 1 To ne répond pas à vos besoins, le modèle 2 To est également en promotion, avec une économie de 210 $, ce qui le ramène à 189,99 $. Ces offres ne seront disponibles que pour une durée limitée, alors assurez-vous d'en acquérir un pendant la période du Black Friday avant que le prix ne remonte.

Écrit par Adrian Willings.