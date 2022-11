Ce moniteur de jeu Gigabyte ultra-large n'est plus qu'à 349,99 $ dans cette offre anticipée du Black Friday.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les offres du Black Friday arrivent déjà à grands pas et l'une d'entre elles comprend un moniteur ultra-large de 34 pouces avec une réduction de 100 $ sur son prix habituel.

Le Gigabyte G34WQC A est un moniteur de jeu ultra-large incurvé avec quelques spécifications intéressantes, notamment une résolution de 3440 x 1440, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms, des capacités DCI-P3 à 90 % et plus encore.

Il fonctionne avec AMD FreeSync Premium et est également doté de la technologie HDR400. Vous devriez donc obtenir des images fluides et d'excellentes performances de jeu.

Il y a beaucoup à dire sur les jeux ultra-large et si vous n'avez jamais essayé, vous allez adorer. Combinez ce moniteur avec un bon PC de jeu et vous obtiendrez une expérience immersive, renforcée par la courbe 1500R et le rapport d'aspect 21:9.

Imprégnez-vous de vos jeux PC préférés et profitez des sensations du jeu ultra-large pour moins cher ce vendredi noir.

Écrit par Adrian Willings.