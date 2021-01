Belkin présente le deuxième chargeur de bureau MagSafe, de véritables écouteurs sans fil avec Apple Find My

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant des accessoires Belkin a annoncé deux nouveaux produits clés au CES 2021 . Tout dabord, la société lance de nouveaux écouteurs sans fil Soundform Freedom True qui devraient senregistrer autour de 100 $ / 100 £.

Après avoir tamponné des produits audio filaires et Lightning de 3,5 mm auparavant et annoncé le Belkin Soundform Elite au CES lannée dernière, il semble que la société se lance correctement dans laudio sans fil et a opté pour la puce Bluetooth QCC3046 de Qualcomm pour les alimenter, ce quelle dit offre «Basses puissantes et clarté exceptionnelle».

Ils sont classés IPX5 pour la résistance à la sueur et aux éclaboussures, tandis quils ont également une charge rapide de 15 minutes et que le boîtier peut être chargé par USB-C ou Qi sans fil. Oh, et ils sont disponibles en noir et en blanc.

Le plus intéressant est quils seront compatibles avec Apple Find My, ce qui signifie que si vous avez un appareil iOS, vous pouvez voir leur dernier emplacement (comme vous le pouvez avec certains AirPods).

Belkin a également annoncé le deuxième dune gamme de produits compatibles Apple MagSafe . Le Boost Charge Pro 2-en-1 à 90 $ / 90 £ a un support pour votre iPhone 12 MagSafe avec une charge sans fil jusquà 15W, mais il a également un petit plateau pour vos AirPods dans la base. Le premier chargeur MagSafe de Belkin était également doté dun chargeur Apple Watch, cest donc une solution si vous nen avez pas besoin.

Écrit par Dan Grabham.